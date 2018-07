Burze z gradem, deszcz do 50 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenia

Weekend będzie pogodny w niewielu miejscach - 12-07-2018 Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę będzie padało w większości kraju. czytaj dalej

Czwartkowa pogoda może być nie tylko uciążliwa, lecz także niebezpieczna. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed deszczem, a także burzami i burzami z gradem.

Groźne zjawiska atmosferyczne będą nam towarzyszyć nawet do soboty. IMGW wydał dla kolejnych dni prognozę zagrożeń.

Tu może zrobić się niebezpiecznie

We wszystkich powiatach województwa pomorskiego do piątku do północy IMGW przewiduje opady deszczu rzędu 30-40 l/mkw. W trakcie deszczu będą występować burze z porywami wiatru, dochodzącymi do 80-90 km/h. Gdzieniegdzie możliwe są opady gradu.

Podobna sytuacja może występować w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie spadnie 10-20 l/mkw. deszczu, a podczas burz nawet 40 l/mkw. W burzach niewykluczony jest grad, a wiatr powiać może z prędkością do 80 km/h. Ostrzeżenie jest ważne do północy w piątek.

We wszystkich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia obowiązują do północy w piątek. W tym czasie spadnie tam 15-30 l/mkw., a miejscami do 40 l/mkw. deszczu. W trakcie opadów będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Napływa chłodne i wilgotne powietrze - 12-07-2018 Polska jest pod wpływem niżu znad Pomorza i związanych z nim frontów atmosferycznych. czytaj dalej woj. podlaskiego. Tam do północy w piątek IMGW prognozuje wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Przewidywana wysokość opadów to 15-30 l/mkw., miejscami do 40 l/mkw. Mogą pojawić się burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Wschodnia część woj. wielkopolskiego to region, w którym spadnie 15-30 l/mkw. deszczu. Jeśli nadciągną chmury burzowe, to suma opadów może wzrosnąć nawet do 50 l/mkw. Spodziewane jest też gradobicie i wiatr o prędkości 80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek do godziny 22.

W całym woj. łódzkim prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowane opady to 15-30 l/mkw, choć burze mogą przynieść nawet 50 l/mkw. deszczu. W burzach może powiać z prędkością 60 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do piątku do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Dla kilku województw IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń także w kolejne dni.

Burze będą groźne w piątek

W woj. pomorskim i kujawsko pomorskim IMGW przewiduje burze z opadami deszczu rzędu 5-15 l/mkw., lokalnie około 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami spadnie grad.

W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim synoptycy IMGW spodziewają się burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65-75 km/h. Lokalnie może też spaść grad.

W woj. mazowieckim mogą przejść zjawiska burzowe, podczas których spadnie do 20 l/mkw. deszczu oraz powieje wiatr do 60 km/h. Niewykluczone, że zjawiska te będą też zagrażać północnej części woj. lubelskiego.

W woj. wielkopolskim i łódzkim może zagrzmieć i spaść deszcz rzędu 10-20 l/mkw. Zjawiska burzowe mogą też przynieść wiatr osiągający prędkość do 60 km/h.

Ostrzeżenia mają obowiązywać między godziną 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Prognoza ostrzeżeń na piątek (IMGW)

W tych regionach zagrzmi w sobotę

Zjawiska burzowe z silnymi opadami deszczu i gradem mogą nam towarzyszyć także w sobotę. W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim Instytut planuje wydać ostrzeżenie pierwszego stopnia, związane z występowaniem burz, podczas których może spaść 10-20 l/mkw. deszczu. Powieje też silniejszy wiatr, który w porywach będzie osiągał do 65 km/h. Synoptycy nie wykluczają także opadów gradu.

Alerty mają obowiązywać między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)