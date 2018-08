Wędrówka burz nad Polską. Grzmi w wielu regionach - 03-08-2018 W piątkowe popołudnie nad naszym krajem pojawiły się burze. Towarzyszą im grad i porywisty wiatr. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii, w gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. W sobotę nad Wybrzeże i Pomorze wkroczy front, za którym popłynie chłodniejsze powietrze polarne.

Możliwe burze z gradem

W sobotę w ciągu dnia na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie oraz na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Ziemi Łódzkiej i Kieleckiej, w Małopolsce i na Śląsku należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Przelotnie popada deszcz rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są również burze z gradem. Temperatura wyniesie od 27 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 30 st. C w centrum kraju do 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach silny do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Miejsca, gdzie mogą występować burze (Ventusky.com)

Burze i ochłodzenie

Jedynie na Pomorzu Zachodnim można spodziewać się pogodnej niedzieli. Nad resztą kraju wystąpi duże lub umiarkowane zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy. Na wschodzie, południu i w centrum kraju możliwe są burze z gradem. Temperatura będzie się wahać od 24 st. C na Wybrzeżu, 28 st. C w centrum do 29 st. C na południowym wschodzie. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, podczas burz może osiągnąć prędkość nawet 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Zachmurzenie duże i umiarkowane

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie - niebo zachmurzy się na północnym wschodzie i południowym wschodzie, może spaść również 5-15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie, choć możemy spodziewać się ochłodzenia. Temperatura wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, 26 st. C w centrum kraju do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy kraju może osiągnąć prędkość do 60 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Powrót upałów

Na terenie całego kraju wtorek będzie pogodny. Termometry pokażą od 25 st. C na Podlasiu, 30 st. C w centrum kraju do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr ze zmiennych kierunków powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wysoka temperatura i burze

W środę na północnym zachodzie kraju zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Przelotnie popada deszcz rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są również burze z gradem. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Podlasiu, 33 st. C w centrum kraju, aż do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, podczas burz może osiągać prędkość 90 km/h.