Burze z gradem i intensywne opady deszczu. Obowiązują ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na dziś: ciepły, miejscami burzowy dzień - 10-07-2018 Wtorkowa pogoda przyniesie w wielu regionach przelotne opady deszczu, a także burze. W centrum i na południu na niebie zobaczymy wiele słońca. Temperatura dojdzie maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami oraz burzami z gradem dla sześciu województw. W późniejszych godzinach alertów może przybywać.

W niektórych regionach niebezpieczne zjawiska mogą utrzymywać się nad Polską nawet do piątkowego poranka. IMGW ogłosił prognozę ostrzeżeń.

Intensywne opady deszczu z burzami

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

We wszystkich powiatach prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami do 40 l/mkw. Będą także występować burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 14 do środy do 2 w nocy.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Na obszarze wszystkich powiatów przewiduje się występowanie umiarkowanych i silnych opadów deszczu. Może spaść do 20-30, a miejscami do 40 l/mkw. wody. Opadom mogą towarzyszyć burze i wiatr o porywach do 70 km/h.

Alert będzie obowiązywać od godziny 16 do 2 w nocy w środę.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W powiatach: sieradzkim, wieruszowskim i wieluńskim spodziewane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Suma opadów ma dojść do 20-30, a miejscami do 40 l/mkw. Mogą występować również burze z wiatrem o porywach do 70 km/h.

Alert zacznie obowiązywać o godzinie 16 i ustanie o godzinie 2 w nocy w środę.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Na zachodzie województwa, w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, jaworskim, złotoryjskim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, wałbrzyskim, Wałbrzych oraz Kamienna Góra mają wystąpić opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. prognozowana suma opadów wynosi 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Mogą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 14 do 2 w nocy w środę.

Burze z gradem

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Dla obszaru całego województwa prognozuje się występowanie burz z opadami deszczu rzędu 10-20, lokalnie do 30 l/mkw. wody oraz porywami do 70 km/h. Miejscami może spaść grad.

Alert obowiązuje we wtorek od godziny 11 do 21.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Na przeważającym obszarze województwa (powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski, krakowski, Kraków, wielicki, bocheński, nowosądecki, Nowy Sącz, limanowski, myślenicki, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański) spodziewane jest występowanie burz z opadami deszczu do 10-20, lokalnie do 30 l/mkw. oraz wiatrem o prędkości w porywach do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek od godziny 11 do 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Intensywne opady i burze w środę

Środa ma być kolejnym dniem, w którym mogą pojawić się burze. Niewykluczone są też intensywne opady deszczu. IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia.

W województwiemożliwe są burze z opadami deszczu od 5 do 25 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h.

W województwach pomorskim, mazowieckim i łódzkim IMGW prognozuje burze z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h.

W województwie kujawsko-pomorskim w ciągu dnia IMGW prognozuje burze z opadami deszczu od 10 l/mkw. do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad. W nocy synoptycy prognozują opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Może spaść od 15 do 25 l/mkw. deszczu, a miejscami nawet 40 l/mkw.

W województwie zachodniopomorskim spodziewane są burze z opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h.

W województwach śląskim, podkarpackim i małopolskim mogą przejść burze z deszczem od 5 l/mkw. do 10 l/mkw., miejscami około 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h. Gdzieniegdzie może spaść grad.

W województwie wielkopolskim synoptycy IMGW nie wykluczają burz z opadami deszczu od 5 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Czwartek deszczowy i burzowy

Według prognozy IMGW, burzowa aura może utrzymać się nad Polską również w czwartek i w nocy z czwartku na piątek. Niewykluczone są też intensywne opady deszczu. Mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia dla sześciu województw.

W województwiemogą wystąpić burze z opadami deszczu do 20 l/mkw. wraz z wiatrem dochodzącym do 70 km/h. Gdzieniegdzie możliwy grad.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim synoptycy prognozują burze z opadami deszczu od 5 do 15 l/mkw., lokalnie około 25 l/mkw. i wiatrem o porywach do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.

W województwie łódzkim podczas burz może spaść od 10 do 30 l/mkw. deszczu. Niewykluczone są też opady gradu.

W województwach mazowieckim i lubelskim mogą przejść burze z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Synoptycy nie wykluczają też opadów gradu.

W województwie pomorskim oprócz burz, mogą wystąpić opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 do 25 l/mkw., miejscami 40 l/mkw. Miejscami pojawią się burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

W województwie lubuskim IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 5 l/mkw. do 20 l/mkw., gdzieniegdzie około 35 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to "prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne".