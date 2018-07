Prognoza pogody na dziś: większość kraju pod znakiem deszczu - 15-07-2018 Ostatni dzień tygodnia przyniesie przeważnie deszczową, a w regionach wschodnich także burzową aurę. Temperatura wyniesie maksymalnie 28 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Alerty przez intensywnymi opadami deszczu z burzami obowiązują na terenie sześciu województw.

Według orientacyjnej prognozy zagrożeń IMGW zjawiska mogą pojawiać się również w kolejnych dniach, miejscami do środowego poranka. Gwałtowna pogoda może się utrzymać głównie we wschodnich województwach.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

W powiatach: mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęce, ciechanowskim, makowskim, pułtuskim, wyszkowskim, ostrowskim, legionowskim, Warszawie, wołomińskim, węgrowskim, sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlcach, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, garwolińskim, grójeckim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radomiu, szydłowieckim, lipskim i zwoleńskim IMGW prognozuje opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.

W czasie, kiedy obowiązywać będzie alert, miejscami może spaść od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Prawdopodobne są także burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę, a lokalnie grad.

Ostrzeżenie jest ważne do godziny 2 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Na obszarze całego województwa prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Przewidywana suma opadów w czasie obowiązywania alertów wynosi 30-50 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone są burze z porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenie obowiązuje do północy w niedzielę.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W powiatach: kętrzyńskim, mrągowskim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim i ełckim IMGW przewiduje opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Podczas obowiązywania ostrzeżenia miejscami może spaść do 30-50 l/mkw. Niewykluczone są także z burze z porywami wiatru o prędkości do 60 km/h.

Alert obowiązuje do północy w niedzielę.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Na terenie powiatów: skarżyskiego, kieleckiego, miasta Kielce, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego mają wystąpić opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana suma opadów wynosi miejscami od 30 do 50 l/mkw. Opadom mogą towarzyszyć wyładowania i wiatr w porywach do 60 km/h.

Alert obowiązuje do północy w niedzielę.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Dla całego województwa przewiduje się opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym rzędu 20-35 l/mkw. Podczas opadów mogą pojawiać się również burze, podczas których powieje w porywach do 65 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 23 w niedzielę.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Na terenie całego województwa IMGW prognozuje deszcz, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W godzinach obowiązywania alertu spaść może miejscami od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Przewidywane są także burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie niewykluczony jest grad.

Alert jest ważny do godziny 2 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza ostrzeżeń

Według prognozy zagrożeń IMGW ostrzeżeń w niedzielę może przybywać. Gwałtowną pogodę przewiduje się do środowego poranka.

Poniedziałek i noc z poniedziałku na wtorek

W tym czasie alerty przed burzami z gradem miałyby obowiązywać w większości województw.

W województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim podczas burz ma spaść do 10-20, lokalnie do 35 l/mkw. i powiać do 60 km/h. Podobną sytuację IMGW przewiduje dla województw mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubelskiego, popada trochę słabiej, maksymalnie do 30 l/mkw.

Na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego prognozowana suma opadów podczas burz może dojść do 5-15, a lokalnie do 20 l/mkw. Przewidywana prędkość porywów wiatru to 65 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Wtorek i noc z wtorku na środę

IMGW przewiduje wydanie alertów przed burzami z gradem dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, gdzie podczas burz może spaść do 10-20, a lokalnie do 30-35 l/mkw. i powiać do 60 km/h.

W województwach: łódzkim, wielkopolskim i lubuskim burzom mają towarzyszyć opady deszczu rzędu 20-30, miejscami do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia mówi, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".