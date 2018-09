Prognoza pogody na jutro: nawet 28 stopni Celsjusza - 01-09-2018 W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne w różnych regionach kraju, miejscami popada przelotny deszcz, lokalnie może nawet zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W sobotę przez południowo-zachodnią Polskę przechodził front atmosferyczny. Po godzinie 17 zagrzmiało między innymi na Opolszczyźnie. Według informacji podanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Opolu przez godzinę spadło 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Gwałtowne burze wystąpiły również w okolicy Bielska-Białej.

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla województwa opolskiego.

W niedzielę nad krajem będzie zalegać będzie płytka zatoka niżowa z ciepłym fontem atmosferycznym, związanym z niżem znad Włoch. Może przynieść burze.

Burzowa Opolszczyzna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla województwa opolskiego. Prognozuje się, że suma opadów wyniesie do 50 l/mkw., a lokalnie do 70 l/mkw. Prognozowane są również burze z gradem i porywami wiatru o prędkości 60-70 kilometrów na godzinę.

Alert wygaśnie o godzinie 23.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Burze możliwe też w niedzielę

IMGW wydał również orientacyjną prognozę zagrożeń. Od niedzieli od godziny 7.30 do poniedziałku do godziny 7.30 w województwach śląskim i małopolskim mogą obowiązywać alerty przed burzami z gradem. W obszarach górskich podczas burz ma spaść do 15-25 litrów deszczu i powiać do 65 km/h. Lokalnie możliwy grad.