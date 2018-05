Burze z gradem i porywistym wiatrem. Prognoza ostrzeżeń

Prognoza pogody na dziś: pogodny i rześki dzień. Miejscami burze - 04-05-2018 Piątek jest przedsmakiem pogodnej i słonecznej pogody, którą będziemy się cieszyć w najbliższych dniach. Będzie rześko, a słabe burze pojawią się tylko na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Miejscami przelotnie popada. czytaj dalej

Prognoza zagrożeń na piątek

W piątek Polska jest w zasięgu wyżu "Quinlan" znad Danii, tylko na południowym wschodzie kraju zaznacza się jeszcze wpływ ustępującego frontu atmosferycznego. To właśnie w tym regionie w piątek mogą jeszcze pojawić się burze.

IMGW wydał orientacyjną prognozę zagrożeń przed burzami z gradem. Mogą one pojawić się w piątek w województwach: lubelskim, podkarpackim i małopolskim.

Na północy i wschodzie województwa lubelskiego i podkarpackiego prognozowane są burze z deszczem do 15 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 20 l/mkw. Będzie im towarzyszył wiatr osiągający prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwe są opady gradu.

W południowych regionach województwa małopolskiego synoptycy IMGW prognozują burze z opadami deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 25 l/mkw. Wiatr może osiągać prędkość do 70 km/h, a lokalnie może pojawić się grad.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Również na sobotę prognozuje sięw województwie

Na południu burzom może towarzyszyć deszcz 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie około 25 l/mkw., oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

Bądź bezpieczny podczas burzy (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)