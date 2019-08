Burze z gradem i silny wiatr. Alert RCB: znajdź bezpieczne schronienie

Prognoza pogody na dziś: upał i burze z gradem - 12-08-2019 W wielu miejscach będzie upalnie. Nie zabraknie również burz z gradem. czytaj dalej

W poniedziałek i we wtorek w wielu regionach wystąpią groźne zjawiska pogodowe. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia.

Przed burzami z gradem oraz lokalnie silnym gradem ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało SMS z alertem do osób przebywających na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego, południowo-wschodniej części woj. mazowieckiego i południowej części woj. podlaskiego.

"Uwaga! Dziś i w nocy (12-13/08) przewidywane burze z gradem i lokalnie silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Jeśli możesz - zostań w domu" - napisano w wiadomości.

Służby przestrzegają też, by nie chować się przed drzewami oraz unikać otwartych przestrzeni. RCB nie wyklucza możliwych przerw w dostawie prądu.



„Uwaga! Dziś i w nocy (12-13/08) przewidywane burze z gradem i lokalnie silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Jeśli możesz - zostań w domu”. Ostrzeżenie o takiej treści wysłano do województw południowo-wschodnich. pic.twitter.com/WH006xX00f — RCB (@RCB_RP) 12 sierpnia 2019

Czym jest alert RCB?

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

W województwie śląskim wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed możliwymi intensywnymi opadami deszczu z burzami. Natężenie opadów może być umiarkowane i silne i wyniesie od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. W trakcie opadów deszczu będą występować burze, w trakcie których wiatr rozpędzi się do 90, a lokalnie do 110 kilometrów na godzinę.

W województwach: świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim (w powiatach: siedleckim, Siedlce, łosickim, garwolińskim, kozienickim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim i szydłowieckim) i podlaskim (w powiatach: hajnowskim, bielskim i siemiatyckim) prognozuje się burze z gradem. Opady mogą miejscami wynieść od 30 do 50, lokalnie do 60 l/mkw. Porywy wiatru mogą rozpędzić się lokalnie do 110 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 6 we wtorek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia niższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Natężenie opadów wyniesie miejscami do 20-40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwe są również opady gradu. Alerty obowiązują w województwach:

- łódzkim, od godziny 16 w poniedziałek do godziny 5 we wtorek;

- wielkopolskim (w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim), od godziny 16 w poniedziałek do godziny 2 we wtorek;

- mazowieckim (z wyłączeniem powiatów: siedleckiego, Siedlce, łosickiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, Radom, zwoleńskiego, lipskiego i szydłowieckiego), od godz. 18 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek;

- podlaskim (z wyłączeniem powiatów: hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego), od godz. 18 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.

Jak powstają burze z gradem (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.