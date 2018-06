Burze z gradem i silny wiatr. Prognoza ostrzeżeń dla wszystkich województw

Deszczowy i chłodny koniec tygodnia. Miejscami pojawią się burze - 19-06-2018 Do czwartku gorące powietrze nam nie odpuści. Później przyjdzie nagłe ochłodzenie. Będą miejsca, gdzie w dzień temperatura nie przekroczy 16 stopni. czytaj dalej

W czwartek za sprawą niżu znad Skandynawii do Polski będzie napływać gorąca i niestabilna masa powietrza zwrotnikowego, w której mogą rozwinąć się burze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie alertów przed niebezpieczną pogodą.

Prognoza ostrzeżeń obowiązuje od godziny 7.30 w czwartek do 7.30 w piątek.

Prognoza ostrzeżeń drugiego stopnia

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Na terenie całego województwa wydano prognozę ostrzeżeń drugiego stopnia. Zapowiadane są tam burze z opadami deszczu od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Może spaść grad.

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com)

Prognoza ostrzeżeń pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE

W całym województwie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw., lokalnie około 30 l/mkw., oraz porywami wiatru do 90 km/h. Możliwy opad gradu.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw., miejscami około 25 l/mkw., oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy grad.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Po południu i wieczorem prognozuje się pojawienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami należy spodziewać się gradu.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, MAŁOPOLSKIE I ŚLĄSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz, które przyniosą opady deszczu lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami spadnie grad.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE I ŁÓDZKIE

W całym województwie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw., oraz porywami wiatru do 90 km/h. Możliwy opad gradu.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Późnym popołudniem, wieczorem i początkowo w nocy prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.

Po południu i wieczorem miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 15 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie wystąpi grad.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Tutaj prognoza dotyczy ostrzeżeń przed burzą z gradem, a także przed silnym wiatrem.

Wieczorem i początkowo w nocy prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.

Po południu, wieczorem i początkowo w nocy miejscami pojawią się burze z opadami deszczu od 15 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Po południu i wieczorem w południowej części województwa prognozuje się pojawienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami spadnie grad.