Burze z gradem i upał. Alarmy pierwszego i drugiego stopnia

Sześć regionów słyszy grzmoty. Sprawdź, gdzie jest burza - 02-09-2019 Nad Polską grzmi. Sprawdź, gdzie jest burza i jaka jest aktualna sytuacja pogodowa w kraju. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami z gradem i upałem.

Alerty drugiego stopnia przed upałem obowiązują w województwie lubelskim, gdzie temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 stopni Celsjusza do 32 st. C. Ostrzeżenie ważne będzie do poniedziałku do godziny 20.

Alerty drugiego stopnia obowiązują także w województwie podkarpackim, ale tam ostrzega się przed burzami z gradem. Mogą im towarzyszyć opady deszczu o sumie od 25 litrów wody na metr kwadratowy do 40 l/mkw., lokalnie 50 l/mkw. oraz porywisty wiatr wiejący z prędkością do 90 km/h. Możliwy jest też grad. Ostrzeżenie ważne będzie do poniedziałku do godz. 19.30.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim, gdzie ważne będą do poniedziałku godz. 10;

- mazowieckim, gdzie obowiązywać będą do poniedziałku godz. 12;

- podlaskim, gdzie ważne będą do poniedziałku do godz. 22;

- lubelskim, gdzie obowiązywać będą do poniedziałku do godz. 22

- śląskim (we wszystkich powiatach poza kłobuckim), gdzie ważne będą do poniedziałku godz. 15.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami o sumie od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.