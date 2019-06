Prognoza pogody na dziś: gorąco i upalnie. Miejscami może zagrzmieć - 06-06-2019 Zapowiada się bardzo gorący czwartek. Termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie Celsjusza. Miejscami przelotnie popada deszcze, mogą też wystąpić burze. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami i burzami z gradem.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województwa dolnośląskiego. Obowiązują one w powiatach: kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim, złotoryjskim, bolesławieckim, lubańskim, zgorzeleckim. Prognozuje się tam burze z opadami deszczu o sumie od 20 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie 50 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alert ważny będzie od godziny 15 do północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

BURZE Z GRADEM

W województwie dolnośląskim (we wszystkich powiatach poza: kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim, złotoryjskim, bolesławieckim, lubańskim, zgorzeleckim) prognozuje się burze z opadami deszczu o sumie od 15 do 25 l/mkw., lokalnie około 35 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Początkowo możliwy jest grad. Ostrzeżenia ważne będą od godz. 17 w czwartek do godz. 3 w piątek.

IMGW wydał alerty przed burzami z gradem w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim (we wszystkich powiatach poza: działdowskim, ostródzkim, iławskim, elbląskim, Elbląg). Spadnie tam miejscami od 10 do 20 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. Wiatr w porywach powieje z prędkością do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alerty obowiązują od godz. 12 do godz. 23.

W woj. zachodniopomorskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alert ważny będzie od godz. 14 do godz. 20.

W woj. opolskim również obowiązują ostrzeżenia. Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw., oraz porywami wiatru do 75 km/h. Początkowo możliwy jest grad. Ostrzeżenia ważne będą od godz. 20 w czwartek do godz. 5 w piątek.

Obowiązuje też alerty przed burzami z gradem w woj. lubuskim i wielkopolskim (we wszystkich powiatach poza: tureckim, konińskim, Konin i kolskim), miejscami spadnie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach rozpędzi się do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenia ważne będą w woj. wielkopolskim od godz. 18 w czwartek do godz. 2 w piątek, w woj. lubuskim od godz. 14 do godz. 1 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

UPAŁY

W województwie lubuskim i wielkopolskim (w powiatach złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, Poznań, śremskim, kościańskim, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim) przewiduje się, że temperatura maksymalna sięgnie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia w obu województwach obowiązują do godziny 18 w czwartek.

Alerty wydano też w województwie zachodniopomorskim. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 30 st. C do 32 st. C. W powiatach graniczących z woj. lubuskim ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 18 w czwartek, w pozostałych powiatach do godziny 20 w czwartek.

IMGW ostrzega przed upałami również w woj. pomorskim (z wyłączeniem powiatów na północnym wschodzie) oraz w woj. kujawsko-pomorskim. Tam w dzień prognozowana temperatura wyniesie od 29 do 31 st. C. Alert wygaśnie w czwartek o godzinie 20.

Prognoza zagrożeń na czwartek

UPAŁY

IMGW przewiduje na czwartek zagrożenie upałami w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim i planuje wydanie w związku z tym ostrzeżenia. Temperatura maksymalna na tych terenach może wynieść od 29 st. C do 31 st. C.

BURZE

Burze mogą pojawić się w województwach:

- wielkopolskim;

- małopolskim;

- podkarpackim;

- śląskim;

- świętokrzyskim;

- dolnośląskim;

- kujawsko-pomorskim;

- lubelskim;

- mazowieckim;

- podlaskim;

- pomorskim;

- warmińsko-mazurskim;

- zachodniopomorskim.

Podczas burz suma opadów może wynieść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia przed upałem i burzami mogą zostać wydane między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Prognoza zagrożeń piątek

BURZE

W piątek w wielu miejscach mogą wystąpić burze z gradem. Towarzyszące im opady mają wynieść 20 l/mkw. Wiatr może powiać z prędkością do 80 km/h.

Alerty mogą obowiązywać w województwach:

- świętokrzyskim;

- śląskim;

- pomorskim;

- łódzkim;

- małopolskim;

- podkarpackim;

- kujawsko-pomorskim;

- lubelskim;

- mazowieckim;

- podlaskim;

- warmińsko-mazurskim.

Ostrzeżenia mogą zostać wydane między godziną 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na sobotę

Burze z lokalnymi opadami gradu mogą pojawić się w województwach:

- kujawsko-pomorskim;

- lubelskim;

- małopolskim;

- mazowieckim;

- podkarpackim;

- podlaskim;

- pomorskim;

- śląskim;

- świętokrzyskim;

- warmińsko-mazurskim.

W tych regionach opady mogą wynieść od 10 do 20 l/mkw. Wiatr może powiać w porywach burzowych do 65 km/h.

Ostrzeżenia mogą wejść w życie między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.