Przyjdzie upragnione ochłodzenie, ale na krótko. Z burzami się nie rozstajemy - 09-08-2018 W nadchodzących dniach aura będzie gwałtowna i zmienna. Najwięcej pogodowych wyzwań stanie przed nami w piątek, kiedy spodziewane są groźne burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Ulgę przyniesie ochłodzenie, ale pożegnanie z upałami nie potrwa długo. czytaj dalej

Polska wciąż pozostaje pod wpływem gorącego powietrza znad zwrotnika, które przynosi do kraju upał. W ciągu dnia za frontem atmosferycznym, który przemierzy kraj napłynie chłodniejsze powietrze.

W piątek jeszcze w większości kraju - poza regionami zachodnimi - temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza.

Front atmosferyczny, poza ochłodzeniem, przyniesie również burze. Przed tymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem

Alerty drugiego stopnia

Ostrzeżenia dotyczą województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego i powiatu żywieckiego w województwie śląskim. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu rzędu 30-40, a lokalnie do 50-60 litrów deszczu na metr kwadratowy i wiatr o porywach do 100-115 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy grad.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12 w piątek do północy.

Alerty pierwszego stopnia

Alert pierwszego stopnia przed burzami IMGW wydał dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i śląskiego (poza powiatem żywieckim). Podczas burz ma spaść od 20 do 30, lokalnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Powieje również porywisty wiatr o prędkości do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy grad.

Alerty będą obowiązywać od godziny 14 w piątek do północy.

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz w piątek (Ventusky.com)

Ostrzeżenia przed upałem

Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim w większości powiatów wyjąwszy: elbląski, Elbląg, braniewski, bartoszycki i lidzbarski;

- podlaskim w większości powiatów poza: sejneńskim, suwalskim i Suwałkami;

- wielkopolskim, w powiatach: koniński, Konin, kolskim, tureckim oraz kaliskim;

- śląskim we wszystkich powiatach;

- łódzkim we wszystkich powiatach;

- świętokrzyskim we wszystkich powiatach;

- małopolskim we wszystkich powiatach poza jednym - tatrzańskim;

- mazowieckim we wszystkich powiatach;

- podkarpackim we wszystkich powiatach,

- lubelskim w powiatach: hrubieszowskim, janowskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, puławskim, radzyńskim, ryckim i Lublinie.

Prognozuje się, że temperatura powietrza wyniesie w tych regionach od 30 do 34 stopni.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w trzech powiatach województwa podlaskiego - sejneńskiego, suwalskiego i miasta Suwałki. Temperatura wzrośnie tu do 31 stopni Celsjusza.

Alerty mają obowiązywać do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)