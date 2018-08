Burze z gradem możliwe również w nocy. Obowiązują alerty najwyższego stopnia

Przyjdzie upragnione ochłodzenie, ale na krótko. Z burzami się nie rozstajemy - 09-08-2018 W nadchodzących dniach aura będzie gwałtowna i zmienna. Najwięcej pogodowych wyzwań stanie przed nami w piątek, kiedy spodziewane są groźne burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Ulgę przyniesie ochłodzenie, ale pożegnanie z upałami nie potrwa długo. czytaj dalej

Nocą nad Polską burze też mogą być groźne. IMGW wydało ostrzeżenia. Przed burzami ostrzegało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

"Uwaga! Dziś gwałtowne burze, silny wiatr i ulewny deszcz. Miejscami grad. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek. Śledź komunikaty pogodowe" - taki komunikat został wysłany SMS-em przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w piątek po południu do mieszkańców województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Kolejny, przed godz. 18, dostali przebywający w województwach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim." Dziś i w nocy, oprócz gwałtownych burz, można się tam spodziewać wzrostów stanu wody w rzekach, punktowo, powyżej stanów alarmowych".

Ostrzeżenia w formie SMS to część pilotażowego programu AlertRCB. Zakłada on wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej do abonentów wszystkich sieci komórkowych znajdujących na obszarze, dla którego prognozuje się wystąpienie zdarzeń w realny sposób zagrażających życiu i zdrowiu.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem

Alerty trzeciego stopnia

Alerty wydano w woj.w powiatach: opatowskim, ostrowieckim, starachowickim, skarżyskim, kieleckim, Kielcach, sandomierskim, staszowskim, buskim, pińczowskim i kazimierskim oraz w woj.w powiatach proszowickim, bocheńskim, wieleckim i myślenickim. IMGW prognozuje burze z opadami deszczu rzędu 35-50 l/mkw., a lokalnie nawet do 80 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Będą miejsca, gdzie może spaść grad.

Ostrzeżenia wygasną o północy w sobotę.

Alerty drugiego stopnia

Ostrzeżenia dotyczą województw: podkarpackiego, małopolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego w powiatach: gołdapskim, węgorzewskim, oleckim, giżyckim, ełckim i piskim, a także w woj. śląskim w powiatach

pszczyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Białej, Jastrzębiu-Zdroju i Żorach burzom będą towarzyszyć opady deszczu rzędu 30-40, a lokalnie do 50-60 litrów deszczu na metr kwadratowy i wiatr o porywach do 100-115 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenia będą obowiązywać w piątek do północy, a w woj. lubelskim do godziny 2 w sobotę.

Alerty pierwszego stopnia

Ostrzeżenia wydano dla województwa śląskiego we wszystkich powiatach z wyjątkiem

pszczyńskiego, żywieckiego, bielskiego, Bielsko-Białej, Jastrzębia-Zdroju i Żor. Podczas burz ma spaść od 20 do 30, lokalnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Powieje również porywisty wiatr o prędkości do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Alerty będą obowiązywać do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie trzeciego stopnia mówi, że "przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

