Burze z gradem. Noc z ostrzeżeniami i zapowiedź kolejnych alarmów

Prognoza pogody na jutro: po burzowej nocy w większości pogodny dzień - 03-05-2018 Najbliższa noc zapowiada się deszczowo, w wielu regionach mogą pojawić się burze. W ciągu dnia wyładowań możemy spodziewać się jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Na terenie województwa prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 35 do 45 l/mkw., lokalnie nawet do 60 l/mkw. wraz z porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami może spaść grad. Synoptycy IMGW prognozują, że ekstremalne wartości opadów deszczu spodziewane są głównie w zachodnich i centralnych powiatach województwa.

Ostrzeżenie obowiązuje do środy do godziny 4 nad ranem.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Synoptycy IMGW ostrzegają przed wystąpieniem burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw., miejscami do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami spadnie grad. Ekstremalne wartości dotyczą powiatów wschodnich.

Ostrzeżenie obowiązuje do północy w piątek.

Wideo Możliwe miejsca wystąpienia burz w czwartek (Ventusky.com)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Do godziny 1 w piątek prognozuje się wystąpienie w północno-zachodniej części województwa burz z opadami deszczu od 20 do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami niewykluczony jest grad. Istnieje 30-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia na zachodzie województwa opadów lokalnie do 50 l/mkw. i porywów wiatru do 100 km/h.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Do godziny 1 w piątek synoptycy IMGW prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad. Według synoptyków, istnieje 30 procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia we wschodniej części województwa lokalnych opadów do 50 l/mkw. i porywów wiatru do 100 km/h.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnie opadów do 50 l/mkw. i porywów do 100 km/h wynosi 30 procent.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 1 w piątek.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

W czwartek do godziny 23 w województwie śląskim mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 10 do 15 l/mkw., a miejscami nawet do 30 l/mkw. Wiatr okaże się silny, w porywach może osiągać prędkość do 80 km/h. W niektórych regionach może spaść grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Na zachodzie i południu województwa w czwartek do godziny 22 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 l/mkw., miejscami do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie nie jest wykluczone, że spadnie grad.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W powiatach Strzelce Opolskie i Olesno obserwowane są burze. Szacowana intensywność opadów wynosi około 20 litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny. Przewiduje się słabnięcie tych komórek burzowych. Następne burze przemieszczają się znad województwa śląskiego nad wschodnią część powiatu strzelecko-opolskiego.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - Beskid Niski i Bieszczady

W Beskidzie Niskim (Jaśliski Park Krajobrazowy) i w Bieszczadach (Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy) obserwowane są komórki burzowe. Prognozowana wysokość opadu wynosi 10 l/mkw., lokalnie do 15 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 60 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Komórki burzowe powoli przemieszczają się na północny zachód. Prognozowany koniec burz około godziny 21.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń

IMGW wydał również orientacyjną prognozę zagrożeń przed burzami z gradem. Mogą one pojawić się w piątek w województwach: lubelskim, podkarpackim i małopolskim.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Również na sobotę prognozuje sięw województwie

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

Bądź bezpieczny podczas burzy (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)