Burze z gradem. Ostrzeżenia IMGW

Polska wciąż znajduje się pod wpływem gorącego zwrotnikowego powietrza, które dociera do nas z południa i południowego wschodu. Oznacza to, że czwartek będzie bardzo ciepły i burzowy. Jednak z zachodu nadciąga do nas wolno przemieszczający się zimny front, który sprowadzi chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Wraz z nim w zachodniej połowie kraju pojawią się gwałtowne burze i ulewne opady. W najbliższych dniach możemy spodziewać się wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Na terenie województwa prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek od godziny 14 do 22.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Między godziną 19 w czwartek a 6 w piątek prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru osiągającymi prędkość do 80 km/h. Lokalnie niewykluczone są opady gradu.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Spodziewane są burze z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad.

Alert obowiązuje w czwartek od godziny 17 do północy w piątek.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

W czwartek pomiędzy godziną 16 a 23 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw., miejscami do 40 l/mkw. wraz z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUDETY I PRZEDGÓRZE SUDECKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami spadnie grad.

Alert obowiązuje od godziny 14.15 do 22.30 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION JELENIOGÓRSKI

W czwartek między godziną 14.15 a 22.30 synoptycy IMGW prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION LEGNICKI

Na terenie subregionu mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., miejscami do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Nie wykluczone są opady gradu.

Alert obowiązuje od godziny 14.15 do 22.30 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Wideo Potencjalny obszar rozwoju burz w czwartek (Ventusky.com)

Prognoza ostrzeżeń na czwartek

Oprócz tego, instytut poinformował, że w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem mogą dotyczyć ośmiu województw.

Prognozuje się, że chmury burzowe zdominują niebo głównie nad zachodnią Polską. Prognoza ostrzeżeń przed najsilniejszymi burzami, przynoszącymi opad deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy (a lokalnie nawet 40 l/mkw.) oraz podmuchy wiatru osiągające do 90 kilometrów na godzinę, dotyczy województwa łódzkiego.

Burze przynoszące od 10 do 25 l/mkw., porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalne opady gradu prognozuje się w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, i kujawsko-pomorskim.

W województwie pomorskim nie przewiduje się opadów gradu, ale burze przyniosą porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek

Prognoza ostrzeżeń na piątek

Na piątek IMGW prognozuje pojawienie się burz i burz z gradem w 10 województwach. Prognoza ostrzeżeń dotyczy centralnej, północnej i południowej Polski.

Wideo Potencjalny obszar rozwoju burz w piątek (Ventusky.com)

Najsilniejsze burze, które przyniosą opady deszczu miejscami do 40 l/mkw., porywy wiatru do 90 km/h oraz lokalnie grad, mają wystąpić na terenie województw wielkopolskiego i łódzkiego.

Prognoza ostrzeżeń przed burzami z opadami deszczu od 5 do 20 l/mkw, lokalnie do 30 l/mkw., gradem i porywami wiatru do 75 km/h obejmuje województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, śląskie i małopolskie.

Burze z opadami deszczu od 10 do 25 l/mkw. oraz porywami do 70 km/h mają pojawić się w województwach: pomorskim, dolnośląskim i opolskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Czym jest prognoza ostrzeżeń?

Prognoza ostrzeżeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."