Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

W piątek pogoda będzie gwałtowna, w wielu regionach może zagrzmieć. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed burzami i upałem.

Temperatura w ciągu dnia może wynieść od 28 do 30 stopni Celsjusza, a w niektórych regionach 30-32 st. C. W nocy termometry pokażą od 16 st. C do 19 st. C.

Alerty przed upałami dotyczą województw:

- małopolskiego, a tam powiatów: wielickiego, Krakowa, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego;

- śląskiego, a tam wszystkich powiatów poza: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój;

- opolskiego, a tam wszystkich powiatów poza: nyskim, brzeskim, namysłowskim.

Alerty obowiązują do godziny 18 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE I KUJAWKO-POMORSKIE

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 35 l/mkw. Wyładowaniom towarzyszyć będzie porywisty wiatr wiejący do 85 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad. Alert obejmuje wszystkie powiaty i ważny będzie do godziny 20.30.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Na terenie województwa mogą wystąpić burze z opadami deszczu w wysokości od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Miejscami pojawi się grad. Ostrzeżenia dotyczą wszystkich powiatów i obowiązywać będą od piątku godz. 14 do soboty godz. 1.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Prognozuje się burze z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw, lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Miejscami może popadać grad. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach i ważny będzie od godz. 15 w piątek do godz. 1 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z deszczem o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr towarzyszący wyładowaniom powieje do 90 km/h. Może pojawić się grad. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach województwa i ważny będzie od godz. 13 w piątek do godz. 3 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Na terenie województwa mogą pojawić się burze z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr powieje z prędkością do 90 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenia obowiązują we wszystkich powiatach poza: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, grodziskim, wolsztyńskim. Alert ważny będzie od godz. 15 w piątek do godz. 1 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

IMGW prognozuje burze z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr powieje do 90 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach poza: biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamościem, hrubieszowskim, chełmskim, krasnostawskim. Ostrzeżenia ważne będą w piątek od godz. 13.30 do soboty godz. 3.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Mogą wystąpić burze z opadami deszczu w wysokości od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Miejscami pojawi się grad. Ostrzeżenia dotyczą wszystkich powiatów i obowiązywać będą od piątku godz. 15 do soboty godz. 3.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Prognozuje się burze z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenia obowiązują we wszystkich powiatach i ważne będą do godz. 21.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

IMGW wydał alerty przed burzami z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 85 km/h. Może popadać też grad. Ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 15 do północy i dotyczą wszystkich powiatów.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Może pojawić się grad. Alert dotyczy wszystkich powiatów i obowiązywać będzie od piątku godz. 15 do soboty godz. 2.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Orientacyjna prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę IMGW może wydać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Wielkość opadów może wynieść miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw.

Przed burzami z gradem mogą zostać wydane alerty w województwach: mazowieckim, lubelskim, podlaskim. Tam podczas burz suma deszczu może osiągnąć do 30 l/mkw. Wiatr w porywach rozpędzi się do 65 km/h. Lokalnie może popadać grad.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

Orientacyjna prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę IMGW prognozuje wydanie alertów przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Prognozuje się, że w tych regionach opady deszczu osiągną sumę od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 45 l/mkw.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę

Czym są ostrzeżenia drugiego stopnia?

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej"

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Jest to "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".