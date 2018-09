Burze z gradem. Prognoza ostrzeżeń

Prognoza pogody na dziś: opady i burze w części kraju - 06-09-2018 Nie wszędzie będzie pogodnie. Niektórym czwartek upłynie pod znakiem opadów deszczu. czytaj dalej

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z układem niżowym znad Morza Czarnego. Nad krajem rozciąga się - od Zatoki Gdańskiej i Warmii, przez Mazowsze, po Lubelszczyznę i Podkarpacie - słabo aktywny front atmosferyczny. Front uaktywni się w godzinach popołudniowych szczególnie nad południowo-wschodnią Polską.

IMGW może alarmować

W województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu. Unton-Pyziołek podkreśla jednak, że w woj. podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim miejscami mogą wystąpiąć opady deszczu do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h. W górach i na obszarach podgórskich możliwe są krótkotrwałe oberwania chmury.

Czym jest prognoza zagrożeń

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.