Burze z gradem. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW

W piątek synoptycy IMGW mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach:

- pomorskim;

- warmińsko-mazurskim;

- podlaskim.

Spadnie tam od 5 do 10 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie około 15 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 70-75 kilometrów na godzinę. Lokalnie może popadać grad.

Prognoza zagrożeń na piątek

Burzowa sobota

W sobotę IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach:

- zachodniopomorskim, spadnie tam 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 70 km/h. Lokalnie popada grad;

- pomorskim, kujawsko-pomorskim, spadnie tam 10-20 l/mkw., lokalnie około 30 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 90 km/h. Lokalnie popada grad;

- warmińsko-mazurskim, spadnie tam 5-10 l/mkw., lokalnie około 15 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 80 km/h. Lokalnie popada grad;

- mazowieckim, gdzie po południu i w nocy prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu;

- dolnośląskim, opolskim, gdzie spadnie do 20 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 70 km/h. Lokalnie popada grad.

Synoptycy mogą wydać też alarmy przed burzami w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim. Wieczorem i w nocy prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do około 40 l/mkw., oraz porywami wiatru do 70 km/h;

Prognoza zagrożeń na sobotę

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.