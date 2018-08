Burze z gradem. Wydano ostrzeżenie dla Warmii i Mazur

Burzowe chmury nad Polską. Sprawdź, gdzie grzmi - 18-08-2018 Sobota to kolejny burzowy dzień. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Polska znajduje się pod wpływem układu niżowego z centrum nad Morzem Norweskim. Związany z nim jest chłodny front atmosferyczny, który w sobotę będzie wędrował przez Polskę.

IMGW prognozuje w woj. warmińsko-mazurskim we wszystkich powiatach z wyjątkiem gołdapskiego, oleckiego i ełckiego burze z deszczem 10-15 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru dochodzącymi do 70 kilometrów na godzinę. Może też spaść grad. Alert wygaśnie o godzinie 22.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."