Prognoza pogody na dziś: gorąca sobota z burzami. Może pojawić się grad - 27-07-2019 W sobotę w wielu regionach przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 29 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W sobotę i w nadchodzących dniach aura może być groźna. Prognozowane są burze z opadami gradu oraz upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia i prognozuje kolejne.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali żółte alerty przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach:

- dolnośląskim;

- opolskim;

- śląskim;

- małopolskim;

- podkarpackim;

- świętokrzyskim.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę mogą zostać wydane ostrzeżenia przed burzami z gradem w województwach: dolnośląskim, opolskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W ich trakcie może spaść do 15-20 l/mkw.

W województwach dolnośląskim i opolskim ilość opadu może wynieść do 30 l/mkw. Wiatr w porywach może rozpędzić się do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na niedzielę

"Traktujemy atmosferę jak darmowy ściek" - 25-07-2019 Europejczycy zmagają się z rekordowymi upałami. Wszyscy zastanawiają się, czy takie warunki pogodowe będą pojawiać się częściej. Zdaniem naukowców, wszystko związane jest ze zmianami klimatycznymi, ale są sposoby, by temu zapobiec. czytaj dalej

W województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim mogą zostać wydaneprzed. Temperatura w ciągu dnia może wynieść do 30-32 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 18 do 20 st. C.

W województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Prognozuje się, że temperatura może sięgnąć od 28 st. C do 30 st. C. W nocy termometry mogą wskazać od 16 st. C do 18 st. C.

Burze z gradem

W województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Istnieje tam prawdopodobieństwo wystąpienia burz z opadami deszczu do 15 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwe są lokalnie opady gradu.

Prognoza zagrożeń na niedzielę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Upał rozlał się nad Europą. Padają absolutne rekordy ciepła - 25-07-2019 W Europie panują upały. Czwartek to kolejny rekordowy pod względem temperatury dzień. Tak było we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech. czytaj dalej

W województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim mogą zostać wydaneprzed. Temperatura w ciągu dnia może sięgnąć od 30 st. C do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 20 st. C.

W województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem.

Burze z gradem

W województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Przewiduje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu rzędu 20 l/mkw., oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Prognoza pogodowych zagrożeń na poniedziałek

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń (zwana również Prognozą Niebezpiecznych Zjawisk) to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.