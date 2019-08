Prognoza pogody na dziś: zanikające opady, lokalne burze, do 25 stopni - 21-08-2019 W środę od zachodu będą stopniowo postępowały przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami może jeszcze popadać, a także zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogoda w najbliższych godzinach może być niebezpieczna. W kilku regionach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Są to województwa:

- mazowieckie (w powiatach ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim) - gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia sięgnie miejscami do 30-50 l/mkw. Lokalnie mogą wystąpić sumy opadów do 60 l/mkw. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h. Strefa opadów będzie przemieszczać się z południowego zachodu na północny wschód. Alerty stracą ważność o godz. 10 w środę;

- podlaskie i warmińsko-mazurskie (w powiatach na wschodzie województwa) - gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami spadnie do 30-50 l/mkw. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 65 km/h. Istnieje ryzyko wystąpienia sum opadów rzędu do 60 l/mkw. Alerty obowiązują do godz. 11 lub 13 w środę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.