Burze z nawalnym deszczem. Alarm

Prognoza pogody na dziś: ciepło. Pojawią się burze z gradem - 14-08-2018 Synoptycy prognozują na wtorek w połowie kraju przelotne opady deszczu i burze. Upał ogólnie zelżeje, ale nadal w niektórych miejscach na termometrach zobaczymy do 32 stopni Celsjusza. Pogoda wpłynie niekorzystnie na samopoczucie w całej Polsce. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem

Upały i towarzysząca im gwałtowna aura powróciły do Polski. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla ośmiu województw.

W województwie lubelskim prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami 20-35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr powieje z prędkością dochodzącą do 85 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty ważne będą od godziny 15 do północy i obowiązują we wszystkich powiatach poza puławskim, ryckim i łukowskim.

W województwieprzewidywane jest wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 30 do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami popada grad. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach i ważny będzie od godz. 12 do 20.

W województwie małopolskim IMGW zapowiada burze z opadami deszczu. Suma opadów wyniesie od 30 do 40 l/mkw., lokalnie 50 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 90 km/h. Może pojawić się grad. Alert dotyczy wszystkich powiatów i ważny będzie od godz. 12 do północy.

W województwie śląskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami pojawi się grad. Ostrzeżenia obowiązują w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim i Bielsku-Białej. Alert ważny będzie od godz. 12 do 20.

W województwie podkarpackim spodziewana suma opadów wyniesie od 30 do 40 l/mkw., lokalnie 50 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr rozpędzi się do 90 km/h. Miejscami popada grad. Ostrzeżenia ważne będą do północy, a w części wschodniej województwa do godziny 1 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

W województwach:prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach rozpędzi się do 90 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Przebieg zjawisk burzowych lokalnie może mieć charakter nawałnicy.

Alert dla województwa warmińsko-mazurskiego ważny będzie od godziny 11 do 19 i obowiązywać będzie w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, piskim, ełckim, oleckim, giżyckim, węgorzewskim, kętrzyńskim, gołdapskim. Natomiast ostrzeżenia dla województwa podlaskiego dotyczą wszystkich powiatów i obowiązują od godz. 13 do 22.

W województwie mazowieckim IMGW prognozuje burze z deszczem o sumie opadów od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 km/h. Lokalnie sypnie grad. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach poza: mławskim, ciechanowskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płockiem, gostynińskim, sochaczewskim, płońskim. Ostrzeżenie ważne będzie od godz. 15 do 22.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami

W całym województwieoraz w województwiew powiatach: sokołowskim, węgrowskim, wołomińskim, mińskim, Warszawie, otwockim, garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim i lipskim obowiązują alerty pierwszego stopnia. Temperatura w dzień może wynosić od 29 do 31 stopni Celsjusza, a w nocy 17-19 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20.

Ostrzeżenia wydano także dla woj. podkarpackiego. Tam temperatura wyniesie w dzień od 29 st. C do 31 st. C, nocą 18-20 st. C. Ostrzeżenie obejmuje powiaty: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, Krosno, Rzeszów i Tarnobrzeg. Alarm wygaśnie o godzinie 18.

Alert wydano też w woj. świętokrzyskim w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim i buskim oraz w woj. małopolskim w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, Tarnowie, brzeskim, gorlickim, Nowym Sączu i nowosądeckim. Temperatura w dzień dojdzie do 30-32 st. C, w nocy do 18-20 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 15.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest deszcz nawalny?

Deszcz nawalny, potocznie nazywany nawałnicami, to krótkotrwały opad o dużym natężeniu. Czas trwania w warunkach klimatu umiarkowanego waha się od kilku do kilkudziesięciu minut. Łączna suma opadu może przekraczać nawet 100 litrów na metr kwadratowy. Zjawisko to występuje tylko w okresie letnim, od maja do sierpnia, przeważnie na niewielkim obszarze.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."