Burze z porywistym wiatrem i gradem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Prognoza pogody na dziś: ciepła niedziela z burzami - 27-05-2018 W niedzielę popada przelotny deszcz, synoptycy prognozują burze. Miejscami może pojawić się grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Pogoda do poniedziałku rano może być gwałtowna - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są burze, miejscami z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie, głównie w południowej połowie województwa, burz z opadami deszczu w wielkości od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach osiągnie prędkość do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad.



Alert obowiązywać będzie w niedzielę od godziny 13 do 21.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Prognozuje się wystąpienie, głównie w południowej połowie województwa, burz z opadami deszczu. Suma opadów wyniesie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może powiać do 65 km/h. Miejscami może popadać grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie w niedzielę od godziny 13 do 21.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości od 10 do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie pojawić się może grad.

Alert obowiązywać będzie w niedzielę od godziny 13 do 20.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Mogą wystąpić burze z opadami deszczu o sumie od 10 do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Prognozuje się też grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie w niedzielę od godziny 13 do 20.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - subregion północno-zachodni

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych może powiać do 80 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Alert obowiązywać będzie w niedzielę od godziny 14 do 22.



WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - subregion gorzowski

Burze mogą pojawić się w tym regionie wraz z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 35 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr osiągnie prędkość do 70 km/h. Prognozuje się też grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie w niedzielę od godziny 15 do 23.

Niedziela i noc z niedzieli na poniedziałek

W niedzielę IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia łącznie dla 6 województw.

Prognozowane ostrzeżenia w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim dotyczą burz z gradem. Przewiduje się, że przyniosą opady od 10 do 15 l/mkw., miejscami do 25 l/mkw. oraz wiatr do 70 km/h.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa na podstawie jego wiedzy i dostępne dane prognostyczne, których źródłem jest numeryczny model prognozowania pogody. Synoptyk, posiadając informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska, opracowuje prognozę zagrożeń.