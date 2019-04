Burzliwy czas w pogodzie. Pod koniec tygodnia ochłodzenie

"Język kurzu" wciska się do Europy. Pył saharyjski dotrze do Polski - 23-04-2019 Do Polski dotrze pył znad Sahary, a wraz z nim gorące powietrze. Sprzyja temu cyrkulacja atmosferyczna - wyż nad wschodnią Europą i niż nad zachodnią. czytaj dalej

Możliwe burze

W środę na krańcach południowych przelotnie popada deszcz, mogą też wystąpić lokalne burze. Towarzyszyć im będą opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura osiągnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h. W strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do 75 km/h.

Pogoda w czwartek na Podlasiu przyniesie przelotny deszcz i burze. Podczas nich może spaść od 10 do 20 l/mkw. deszczu, a wiatr powieje w porywach z prędkością 60-80 km/h. Na pozostałym obszarze możemy liczyć na słońce. Termometry pokażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Potencjonalny rozwój burz w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Znowu zagrzmi

W piątek w całym kraju należy spodziewać się przelotnego deszczu i burz. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru rozpędzające się do 60-80 km/h. Termometry pokażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południa.

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Sobota bez burz, ale w niedzielę powrócą

Sobota upłynie pod znakiem przelotnego deszczu. Temperatura wyniesie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Suwalszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

W niedzielę powrócą opady i burze. Może podczas nich spaść do 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną 60-80 km/h. Czeka nas ochłodzenie - na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę