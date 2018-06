Burzowa i deszczowa aura mogą nie odpuścić. Prognoza ostrzeżeń IMGW

Coraz cieplej, ale miejscami burzowo. W weekend zwrot w pogodzie - 26-06-2018 W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. Do piątku spodziewamy się gorącej aury z deszczem i burzami. W weekend nastąpi zmiana: w całym kraju pokaże się słońce, ale spadnie temperatura. czytaj dalej

Środa z burzami

Burzowa pogoda, która utrzymuje się nad Polską, może nie odpuścić co najmniej do soboty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń meteorologicznych. Według niej w okresie od środy do godziny 7.30 w sobotę mogą obowiązywać alerty pierwszego stopnia przed burzami, burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenia miałyby dotyczyć południowych województw Polski.

Od godziny 7.30 w środę do czwartku do godziny 7.30 IMGW prognozuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach po południu prognozowane są burze i intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść do 35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie nawet do 45 l/mkw. Może powiać wiatr z prędkością do 65 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na środę

W czwartek intensywne opady

Alerty przewidywane są też na czwartek. Na południu województwa lubelskiego spodziewane są burze z opadami deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Możliwe są opady drobnego gradu.

W województwie podkarpackim, małopolskim i śląskim możliwe są opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Może spaść od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 45 l/mkw. Niewykluczone są burze.

Ostrzeżenia mają zostać wydane między godziną 7.30 w czwartek a godziną 7.30 w piątek.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek

Burzowy piątek

Grzmieć może także w piątek. Na ten dzień IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń przed burzami z gradem dla czterech województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Prognozowane są burze z opadami deszczu, a miejscami także gradu. Spaść może do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Co oznaczają alerty?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.