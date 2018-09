Pogoda na 16 dni: ciepłe lato zostaje na dłużej - 02-09-2018 W pierwszej połowie września czeka nas bardzo ciepła, a chwilami wręcz gorąca pogoda. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W niedzielę nad krajem zalega płytka zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym, związanym z niżem znad Włoch. Może przynieść burze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa śląskiego. Alerty obowiązują w powiatach: raciborskim, wodzisławskim, rybnickim, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach, cieszyńskim, pszczyńskim, bielskim, Bielsku-Białej, żywieckim.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie do 25 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenia ważne będą do godziny godziny 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

IMGW wydał orientacyjną prognozę zagrożeń. Od poniedziałku od godziny 7.30 do wtorku do godziny 7.30 na Śląsku i w Małopolsce spodziewane są burze z opadami deszczu rzędu 20-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

Ostrzeżenia przed burzami mają zostać wydane między godziną 7.30 we wtorek a godziną 7.30 w środę w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Na tym obszarze mogą wystąpić burze z opadami deszczu rzędu 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

W środę alerty IMGW mogą zostać wydane między godziną 7.30 w środę a godziną 7.30 w czwartek w województwach świętokrzyskimi i podkarpackim. Mogą tam wystąpić burze z opadami deszczu rzędu 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na środę (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

"Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)