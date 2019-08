Burzowo w wielu regionach. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW

Przelotny deszcz i burze. Na chwilę powróci też upał - 05-08-2019 Najbliższe dni będą na ogół pochmurne. W wielu regionach prognozowane są opady deszczu oraz burze. Najcieplej będzie w środę - temperatura sięgnie maksymalnie 31 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Najbliższe dni mogą przynieść niebezpieczne zjawiska pogodowe. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują groźne burze. Wyładowaniom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu i grad.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek możliwe są burze z gradem. Ostrzeżenia przed tym niebezpieczeństwem mogą zostać wydane w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Lokalnie opady gradu.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

W środę mogą pojawić się ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Prognozuje się, że w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim od godzin południowych miejscami wystąpią burze z gradem. W nocy będą występować opady jednostajne o umiarkowanym, okresami silnym natężeniu i burze. Prognozowana suma opadów sięgnie do 40-55 l/mkw. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80-90 km/h.

Burze z intensywnymi opadami deszczu są prognozowane również w warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim i wielkopolskim. Tam jednak mogą zostać wydane ostrzeżenia niższego, pierwszego stopnia. Wystąpią tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Możliwe są również wyładowania. Prognozowana wysokość opadów do 15-30 l/mkw.

W niektórych regionach należy się spodziewać burz z opadami gradu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nimi mogą objąć województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie. Wystąpią tam burze z opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie spadnie grad.

W województwie dolnośląskim i opolskim mogą pojawić się żółte ostrzeżenia przed burzami. Wyładowaniom towarzyszyć mogą opady deszczu do 20-30 l/mkw. oraz porywy wiatru osiągające do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na czwartek

W czwartek burze nie będą aż tak gwałtowne. Ostrzeżenia przed wyładowaniami z opadami gradu mogą zostać wydane w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.

Burze z intensywnymi opadami deszczu mogą dać się we znaki w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Wystąpią tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, może się błyskać. Suma opadów sięgnie do 15-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.