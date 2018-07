Burzowy alert dla Podkarpacia. W kolejnych dniach gwałtownych zjawisk ma przybywać

Płynie do nas gorąco ze wszystkich stron - 23-07-2018 Do Polski napływa gorące powietrze z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Czeka nas fala upałów. - Szykuje się bardzo gorący czas w Europie i to bez względu na jej część i region - opowiadał prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Po krótkim epizodzie spokojnej aury powrócą do Polski liczne burze, także z gradem. Już dziś możliwe są na Podkarpaciu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem dla tego województwa.

IMGW ogłosił również orientacyjną prognozę zagrożeń, wedle której gwałtowna pogoda może w różnych częściach kraju utrzymywać się do piątkowego poranka.

Burze z gradem na Podkarpaciu

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed zjawiskiem dla wszystkich powiatów województwa podkarpackiego. Prognozuje się wystąpienie burz z towarzyszącymi im opadami deszczu rzędu 20-30, lokalnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru o prędkości do 60 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy grad.

Alert obowiązuje do godziny 23.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza ostrzeżeń

Wtorek i noc z wtorku na środę

Na ten okres IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed burzami dla dwóch województw. W województwie podkarpackim burzom występującym na wschodzie województwa mają towarzyszyć opady do 30 l/mkw., a na zachodzie - do 15 l/mkw. Wiatr może rozpędzić się do 65 km/h.

W województwie lubelskim ma popadać słabiej - 5-15, lokalnie do 20 l/mkw. Tutaj miejscami może tez spaść grad.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Środa i noc ze środy na czwartek

W tym czasie IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Na obszarze pierwszych trzech województw podczas burz może spaść do 10-20, lokalnie do 30 l/mkw. deszczu, a wiatr może powiać powiać do 65 km/h. Miejscami możliwy grad. Na Mazowszu popada słabiej - od 5 do 15, a lokalnie do 25 l/mkw.

Dla województw świętokrzyskiego i podkarpackiego mogą zostać wydane ostrzeżenia przed burzami, jednak bez gradu. Na Ziemi Świętokrzyskiej burzom mają towarzyszyć opady deszczu do 20 l/mkw. i wiatr o porywach do 65 km/h. Na Podkarpaciu może podczas burz spaść do 15 l/mkw., a na północnym wschodzie regionu - do 30 l/mkw.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Czwartek i noc z czwartku na piątek



W województwach wschodnich IMGW może wydać w tym czasie ostrzeżenia przed burzami z gradem.

Dla województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego przewidywane są alerty drugiego stopnia. Wyładowaniom mogą tutaj towarzyszyć opady rzędu 25-40, a lokalnie do 50 l/mkw. Prognozowana prędkość wiatru to 65 km/h. Miejscami może spaść grad.

W województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim, małopolskim i śląskim prognozowane jest wydanie alertów pierwszego stopnia. W pierwszych dwóch podczas burz może spaść do 15-25, lokalnie do 35 l/mkw. deszczu i powiać do 60 km/h. Dla Mazowsza i Lubelszczyzny przewiduje się opad podczas burz od 10 do 20, miejscami do 30 l/mkw. i wiatr o prędkości do 60 km/h. Na Śląsku i w Małopolsce wyładowaniom mogą towarzyszyć opady do 25-30 l/mkw. i wiatr o porywach do 65 km/h.

Na zachodzie kraju niebezpieczny ma być upał. W powiatach zachodnich i południowych województwa zachodniopomorskiego IMGW prognozuje temperaturę maksymalną od 29 do 30 stopni Celsjusza, a minimalną od 15 do 18 st. C. W województwie lubuskim temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 29-31 st. C, a w nocy nie spadnie poniżej 16-18 st. C.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

