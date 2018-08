Burzowy front, a za nim arktyczne powietrze. Weekend mocno rozczaruje

Pogoda na 16 dni: finisz upalnego lata - 19-08-2018 Jeszcze przez kilka dni prawie wszędzie możemy spodziewać się gorącej pogody, ale później przyjdzie nagłe i duże ochłodzenie. czytaj dalej

Deszcz, burze i ochłodzenie

W czwartek jedynie na Podhalu, Orawie i Spiszu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Najchłodniejszym regionem okaże się Suwalszczyzna z temperaturą 26 stopni Celsjusza, a najcieplejszym - Dolny Śląsk, gdzie odnotujemy 32 st. C.

W piątek pogoda ulegnie zmianie. Temperatura pozostanie jeszcze wysoka - od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu - jednak nad Polskę wkroczy front atmosferyczny. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady rzędu 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Na ogół słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z południa, skręcając na północny zachód

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Za frontem atmosferycznym, który przyniesie w piątek załamanie pogody, w sobotę napłynie chłodniejsze powietrze znad Arktyki. Przyniesie znaczny spadek temperatury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu także burze (do 10-20 l/mkw. deszczu i wiatr do 90 km/h). Wiatr okaże się słaby, ze zmiennych kierunków.

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Przeważnie poniżej 20 stopni

W niedzielę aura się uspokoi. Zachmurzenie będzie zmienne, popada też przelotny deszcz, jednak synoptycy nie przewidują burz. Temperatura znacznie spadnie - wyniesie maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych.

W poniedziałek powróci słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.