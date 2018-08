Była burza tropikalna będzie rządzić pogodą. Eks-Ernesto podzieli Polskę

Prognoza pogody na dziś: pochmurna niedziela z burzami - 19-08-2018 W całym kraju prognozuje się zachmurzenie kłębiaste - małe i umiarkowane. Pojawić się mogą też burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. czytaj dalej

W niedzielę większość z nas cieszy się piękną letnią pogodą.

- Jest pogodnie i ciepło i nadal tak będzie, bo opiekują się nami głownie wyże. To są takie układy ciśnienia, w których prawie nie ma opadów lub jest ich niewiele. No i jest stabilna pogoda. Czasami takie wyże wpuszczają jednak na moment fronty atmosferyczne. W sobotę była taka sytuacja, że wieczorem w Warszawie się zachmurzyło i na zachód od stolicy padało. I teraz ten front, który był nad Warszawą, jest na wschodnich krańcach i ciągnie się dalej w kierunku Skandynawii - powiedział we "Wstajesz i weekend" programie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Ponieważ front zahacza o południowy wschód kraju, na niedzielę prognozuje się tam przelotne opady i burze.

Była burza tropikalna Ernesto

Choć, jak zaznaczył Wasilewski, opiekują się nami głównie wyże, jest i niż, który będzie mocno wpływał na pogodę w Polsce.

- Do Wielkiej Brytanii dotarł niż, który jest byłą burzą tropikalną i centrum tego niżu znajduje się teraz na północy tego kraju - opowiadał Wasilewski.

Burza tropikalna, która teraz jest po prostu niżem, nazywała się Ernesto, dlatego meteorolodzy mówią o niej eks-Ernesto. Jak dodał Wasilewski, eks-Ernesto przynosi na Wyspy Brytyjskie duże opady i silny wiatr, który osiąga nawet 100 kilometrów na godzinę na wybrzeżach.

Utrudnienia pogodowe. Prognoza na tydzień - 18-08-2018 W nadchodzących dniach aura może być chwilami uciążliwa, a nawet niebezpieczna. czytaj dalej

- Ernesto ma dla nas duże znaczenie. Po jego południowej stronie płynie bardzo ciepłe powietrze, na tyle ciepłe że w poniedziałek w Polsce, w południowej części kraju, to powietrze może dać temperaturę rzędu 31 stopni Celsjusza. Jak na drugą połowę sierpnia to całkiem dobry, a nawet bardzo dobry wynik. Taka pogoda - ciepła często słoneczna - będzie się zdarzać w kolejnych dniach nadchodzącego tygodnia kilka razy - zaznaczył prezenter.

Wasilewski tłumaczył, że po drugiej stronie Ernesto, tej północno-zachodniej, będzie płynąć chłodniejsze powietrze.

- To chłodniejsze powietrze czasami będzie się wdzierać do naszego wybrzeża, nad Bałtyk. Może sprawić, że na północy kraju temperatura będzie wyraźnie niższa - dodał.

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: