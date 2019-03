Byle do niedzieli. Wtedy słońce będzie królowało na niebie prawie wszędzie

Franz na horyzoncie - 13-03-2019 Polska jest w zasięgu niżu "FRANZ” znad Morza Północnego. czytaj dalej

Deszczowy piątek

W czwartek możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, maksymalnie 7 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie 60 kilometrów na godzinę.

W piątek w całym kraju może padać intensywny deszcz. Synoptycy przewidują, że spadnie od 10 do 20 l/mkw. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Mniej deszczu w niedzielę

Weekend rozpocznie się deszczowo w całej Polsce. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Jego porywy mogą dojść do 60 km/h.

W niedzielę czeka nas poprawa pogody. Deszcz spodziewany jest tylko na Pomorzu, poza tym możemy liczyć na słońce. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Poniedziałek będzie pogodny na zachodzie. Pozostała część kraju musi przygotować się na przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany, północny i północno-zachodni.

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)