Warto było spojrzeć w niebo, bo tam rozgrywał się niezwykły spektakl, całkowite zaćmienie Księżyca. Najdłuższe w tym stuleciu. To niejedyna atrakcja astronomiczna, jaką można było tej nocy zaobserwować.

Dzisiejsze zaćmienie było wyjątkowe. Dlaczego? Ponieważ Srebrny Glob całkowicie "znikał" z nieboskłonu. Co więcej - zaćmienie było najdłuższym takim zjawiskiem w tym stuleciu. Kolejne spodziewane jest dopiero w 2123 roku.

Ludzie zadzierali głowy

Pełne zaćmienie było widoczne z Europy, Rosji, Afryki, Bliskiego Wschodu, większości Azji oraz Australii - podała agencja Reutera. W niektórych miejscach jednak widzialność była zakłócona przez chmury.

- O to chodzi w życiu. O takie magiczne momenty jak ten - mówił Teddy Muthusi, obserwujący zaćmienie z terenu parku Uhuru w Nairobi (Kenia). - To po prostu piękne. Było warto - dodał.

Dlaczego Księżyc znika z nieboskłonu?

Zaćmienie Księżyca zachodzi wtedy, gdy znajdzie się on w cieniu Ziemi (oświetlanej przez Słońce z przeciwnej stronie niż położenie Srebrnego Globu). Wtedy promienie słoneczne nie docierają do powierzchni naszego naturalnego satelity, czyniąc go niewidocznym dla ludzkiego oka częściowo lub - jak w nocy z piątku na sobotę - całkowicie.

Do obserwacji zaćmienia Księżyca nie potrzeba żadnych specjalistycznych instrumentów - wystarczy gołe oko. I dobra pogoda.

Dodatkowego smaczku obecnemu zaćmieniu dodawał fakt, że Srebrny Glob stał się globem krwistoczerwonym. Dlaczego? Na to pytanie odpowiedział Karol Wójcicki, popularyzator astronomii.

- Podczas fazy całkowitego zaćmienia światło słoneczne nie dociera do Księżyca bezpośrednio. Nasz satelita jest oświetlony przez rozświetloną na czerwono ziemską atmosferę. Podobne zjawisko obserwujemy podczas zachodu i wschodu Słońca - wyjaśnił.

W trakcie zaćmienia Księżyc przybierze rudawy odcień (gloria-project.eu)

Drugoplanowy bohater

Księżycowi towarzyszyło też inne ciało niebieskie - Mars, który "zaświeciło" jaśniejszym niż zwykle światłem. Wszystko dzięki zjawisku Wielkiej Opozycji Marsa. Czerwona Planeta znalazła się wobec Ziemi po przeciwnej stronie niż Słońce. Ni mniej, ni więcej - Mars został oświetlony promieniami słonecznymi.

Nasz sąsiad znalazł się również w peryhelium, czyli w punkcie na swojej orbicie, w którym znajduje się najbliżej Słońca.