Chłód, a miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg. Na horyzoncie widać zmianę

"Mroźne, zimne, lodowate powietrze" - 10-04-2019 Ubiegła noc w wielu regionach okazała się chłodna, a nawet mroźna. Jak podał na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, za wpływ arktycznego powietrza do Polski odpowiada współpraca dwóch układów ciśnienia znad Skandynawii. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska będzie znajdować się na skraju wyżu znad Skandynawii. Z północy napływa zimne arktyczne powietrze.

>>>TOMASZ WASILEWSKI TŁUMACZY, SKĄD WZIĘŁA SIĘ ZIMNA AURA W POLSCE

Czwartek zapowiada się na ogół pogodnie. W północnej części kraju mogą pojawić się słabe opady deszczu ze śniegiem. Z kolei regiony południowo-wschodnie mogą spodziewać się słabych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Trochę śniegu, trochę deszczu

Piątek przyniesie pogodną aurę. Na Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić słabe opady śniegu. W południowo-wschodnich regionach prognozowany jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie. Okresami porywy wiatru mogą przybierać na sile.

W sobotę na Dolnym Śląsku pojawią się opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może być silniejszy.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane opady w następnych dniach (Ventusky.com)

Zacznie robić się cieplej

Niedziela będzie na ogół pogodna. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu.

Podobną aurą rozpoczniemy nowy tydzień. W poniedziałek na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek