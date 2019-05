Chłód i burze, również z gradem. Co nas czeka w pogodzie

Poważny deficyt wody w wielu regionach. "To narastający problem" - 11-05-2019 W ubiegłym miesiącu wiele regionów Polski cierpiało z powodu poważnego deficytu wody w glebie. Profesor Renata Romanowicz, hydrolog z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ostrzega, że ten problem będzie narastać. czytaj dalej

Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia związanym z układami niżowymi znad Finlandii, Polski i Włoch. Nad krajem przemieszczą się fronty atmosferyczne. Kraj pozostanie w ciepłej masie powietrza polarnego, tylko nad zachodnie regiony i Pomorze napłynie chłodniejsze powietrze polarne.

W niedzielę w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Tylko na Pomorzu Zachodnim nie powinno padać. Na pozostałym obszarze kraju z zachodu na wschód przemieszczać się będą opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. W centrum, na południu i wschodzie może zagrzmieć. Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 17 st. C w centrum kraju, po 21 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr na wschodzie będzie południowo-wschodni, w pozostałych regionach - północno-zachodni. Powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, a w burzach porywy mogą osiągać do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalne burze w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Ochłodzenie

Poniedziałek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia, możliwe są przelotne opady deszczu rzędu 5 l/mkw. Na wschodzie niewykluczone są burze, mogą im towarzyszyć opady dochodzące do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju po 15 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu nadciągnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach powieje z prędkością do 90 km/h.

Na wtorek synoptycy prognozują kontynuację umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na południu i w centrum kraju popada do 5 l/mkw., a w górach może zagrzmieć. Termometry pokażą od 10 st. C na Śląsku, przez 14 st. C w centrum kraju, po 16 st. C na wschodzie. Wiatr powieje z północnego wschodu, umiarkowanie. Okresami jego siła będzie się wzmagać w porywach do 60 km/h., a podczas burz nawet do 90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Zagrzmi, spadnie grad

Środa zapowiada się pochmurnie, jest jednak szansa na przejaśnienia. Spodziewane są opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw, a na południu burze. Tylko na północnym zachodzie nie powinno padać. Termometry wskażą od 13 st. C na Śląsku, przez 16 st. C w centrum kraju, po 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno wschodni, słaby i umiarkowany. W burzach porywy mogą wynieść do 90 km/h.

W czwartek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, okresami wystąpią opady deszczu do 10-20 l/mkw. Na wschodzie i w centrum kraju synoptycy prognozują burze z gradem. Temperatura wyniesie od 15 st. C na północy, przez 18 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na Podkarpaciu. Północny i północno-wschodni wiatr będzie wiać umiarkowanie i dość silnie. Największą prędkość osiągnie w burzach - do 90 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Utrudnienia pogodowe w kolejnych dniach

Zgodnie z prognozą synoptyków, w piątek czeka nas kontynuacja przelotnych opadów deszczu rzędu 10-20 l/mkw. oraz burze z gradem. Utrudnieniem będzie też północno-wschodni i wschodni umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Porywy w burzach mogą osiągać do 90 km/h.

Sobota to kontynuacja dynamicznej aury. Może popadać deszcz rzędu 5-20 l/mkw., na wschodzie kraju dodatkowo spodziewane są burze z gradem. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Towarzysząc burzom, może dojść do 90 km/h.