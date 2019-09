Niebezpieczne porywy wiatru. Ostrzeżenia IMGW w całym kraju - 17-09-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązują w całym kraju. Na Bałtyku jest sztorm. czytaj dalej

W środę we wschodniej części Polski prognozowany jest przelotny deszcz. Na Pomorzu miejscami wystąpią burze z opadami rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad lub krupa śnieżna (kulki lodu o średnicy 2-5 mm). W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. W porywach może rozpędzić się do 40-60 km/h.

Grad i krupa śnieżna

W czwartek na zachodzie kraju zapanuje pogodna aura. Poza tym przelotnie popada, a na Podlasiu zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, porywy osiągną prędkość 60-80 km/h, a lokalnie możliwy jest grad lub krupa śnieżna. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Na piątek zapowiadany jest przelotny deszcz na Suwalszczyźnie. W pozostałych częściach Polski będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Przelotny deszcz

Sobota przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast na Podkarpaciu spadnie przelotny deszcz. Temperatura sięgnie maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr.

Na niedzielnym niebie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę