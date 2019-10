Chłód, opady i 10 centymetrów śniegu w górach

Wyspy Brytyjskie szykują się na uderzenie Lorenza - 03-10-2019 Lorenzo w najbliższych godzinach uderzy w Irlandię i Wielką Brytanię. Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed porywistym wiatrem i ulewnym deszczem. czytaj dalej

Pochmurny weekend

W piątek na niebie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu o natężeniu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na południowym zachodzie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 10 l/mkw. Wysoko w Sudetach spadnie do 5-10 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr powieje z północnego wschodu słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Niedziela przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże. Na Pomorzu przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Termometry wskażą od 7 st. C na północnym wschodzie, przez 9 t. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z północy, słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Może popadać

W poniedziałek pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże. Możliwe są słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

Na wtorek synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny wiatr

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek