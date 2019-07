Chłód z północy wlewa się do Polski

Intensywne opady deszczu na północy Polski. Ostrzeżenia IMGW - 08-07-2019 Na północy Polski obowiązują alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że lokalnie mogą pojawić się również burze. czytaj dalej

Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Rosji. Nad krajem przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, za którym płynie chłodne powietrze polarne morskie z północy.

We wtorek na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Wystąpią okresowe opady deszczu rzędu 5-20 litrów na metr kwadratowy, zaś na wschodzie i w Karpatach prognozowane są burze. Padać nie powinno jedynie na południowym zachodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Wybrzeżu i Warmii, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Umiarkowany i okresami dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 90 kilometrów na godzinę, powieje z zachodu i północnego zachodu.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Będzie deszczowo

Budynki zmiecione z powierzchni ziemi. Skutki przejścia trąby powietrznej - 08-07-2019 Przez łotewski okręg Balvi przeszła trąba powietrzna. Silny wiatr zrywał dachy domów, łamał drzewa. Kilka budynków zostało zmiecionych z powierzchni ziemi. czytaj dalej

W środę w umiarkowanym i dużym stopniu niebo będzie zasnute zachmurzeniem kłębiastym. Pojawią się przelotne opady deszczu, maksymalnie do 5-20 l/mkw., a na wschodzie kraju burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 17 st. C na północnym wschodzie, przez 19 st. C w centrum, do 21 st. C na Pomorzu. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach burzowych może rozpędzać się do 90 km/h.

W czwartek również wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie i wschodzie kraju okresami popada deszcz, opady nie powinny przekroczyć 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Na ogół powieje słaby i umiarkowany wiatr, jednak okresami jego porywy mogą przybierać na sile.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Potencjalne miejsca rozwoju burz w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Do 25 stopni

Grad połamał leżaki i zerwał dachówki - 08-07-2019 Pogoda we Francji z pewnością nie jest monotonna. Po rekordowych upałach niektóre regiony nawiedzają silne gradobicia. czytaj dalej

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, zaś na wschodzie i w centrum okresami duże. Prognozowane są również opady rzędu 5-15 l/mkw. i miejscowe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu.

Sobotnie niebo niemal wszędzie pokryte będzie małym i umiarkowanym zachmurzeniem kłębiastym, jedynie na południu okresami chmur będzie więcej. Może tam też spaść 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na północnym wschodzie, przez 22 st. C w centrum, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę