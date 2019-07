Trąby powietrzne, burze z gradem, upał. IMGW ostrzega - 01-07-2019 Przybywa alertów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem i burzami z gradem. Istnieje ryzyko wystąpienia trąb powietrznych. czytaj dalej

Chłodniej i więcej wilgoci

Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Finlandii. Nad południową i południowo-wschodnią częścią kraju przemieści się w nocy chłodny burzowy front atmosferyczny, za którym napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie znad Atlantyku, wypierające gorące masy powietrza zwrotnikowego. We wtorek tylko Karpaty i Przedgórze Karpackie pozostaną w strefie słabnącego frontu.

We wtorek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północy, północnym wschodzie oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu może przelotnie popadać deszcz rzędu 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. W górach może zagrzmieć. Temperatura wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 23 st. C w centrum kraju, po 26 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany, a okresami dość silny wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Na północy w porywach może powiać silniej - do 70 kilometrów na godzinę, a na samym wybrzeżu do 80 km/h. W burzach prędkość także wyniesie 80 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Lokalnie popada deszcz

Środa przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, a na północy okresami duże. W wielu regionach mogą wystąpić opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na północnym wschodzie, przez 21 st. C w centrum kraju, po 23 st. C na południu. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, a na północy okresami dość silny. W porywach osiągnie do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Na północy silny wiatr

W czwartek utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, na północy będzie okresami duże. Spodziewane są niewielkie opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 16 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, po 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni oraz zachodni słaby i umiarkowany wiatr, a na północy będzie okresami dość silny.

Wideo Opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Miejscami tylko kilkanaście stopni

W piątek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Pojawią się opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, po 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na Śląsku padać nie powinno, w pozostałych regionach miejscami okresami popada deszcz do 10-20 l/mkw. Na południu dodatkowo mogą pojawić się burze. Na termometrach od 17 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, po 26 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę