"Dawno w Polsce nie było tak zimno" - 03-09-2019 - Dawno w Polsce nie było tak zimno - stwierdził w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. We wtorek i w najbliższych godzinach prognozowane jest ochłodzenie związane z wpływem układu niżowego znad Skandynawii. Jednak dzięki drugiemu niżowi, znad Wielkiej Brytanii, do Polski jeszcze na chwilę napłynie cieplejsze, ale już nie gorące powietrze. czytaj dalej

W środę na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie wystąpią słabe opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Maksymalna prognozowana temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu.

Przelotnie popada

Czwartek przyniesie przelotne opady deszczu na zachodzie kraju i Pomorzu. Na pozostałym obszarze możemy spodziewać się pogodnej aury. Termometry wskażą od 21 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na Dolnym Śląsku piątek okaże się pogodny. Poza tym może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Może zagrzmieć

W sobotę na Pomorzu i w centrum mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Poza tym powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu do 23 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje wiatr słaby i umiarkowany.

W niedzielę na wschodzie kraju aura okaże się pogodna. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu, a na zachodzie burze. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych rozpędzając się do 70 kilometrów na godzinę z południowego wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę