"Wtargnęło chłodne powietrze". To będzie weekend z pogodową zmianą - 06-09-2019 Jaki będzie najbliższy weekend? - Spodziewamy się pogody deszczowej i pochmurnej, o kilka stopni chłodniejszej - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Wytłumaczył też, co odpowiada za taką pogodową zmianę. czytaj dalej

Miejscami zagrzmi

Przed nami sobota, która pogodna będzie tylko na Nizinie Szczecińskiej, Ziemi Lubuskiej, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Poza tym przeważnie będzie pochmurno z opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza w Wielkopolsce do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Na niedzielę synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. Przelotnie popada deszcz, a na wschodzie mogą pojawić się burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 17 st. C na Dolnym Śląsku do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Zapowiada się deszczowy poniedziałek. Na wschodzie mogą pojawić się także burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Pochmurno z deszczem

Wtorek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

W środę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

Prognoza pogody na wtorek i środę