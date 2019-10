Te miejsca mogą znaleźć się pod wodą. Mapa pokazuje, że części Polski też to grozi - 29-10-2019 Naukowcy przygotowali interaktywną mapę pokazującą, jakie rejony świata mogą zostać podtopione w związku z globalnym ociepleniem. Podnoszący się poziom wód może zagrażać życiu nawet 630 milionów ludzi. czytaj dalej

Pogoda na Wszystkich Świętych

W czwartek na południu kraju mogą pojawić się poranne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie przelotnie popada deszcz. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Dzień Wszystkich Świętych zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. W górach mogą wystąpić zjawiska fenowe - w partiach szczytowych może wiać z prędkością 105 kilometrów na godzinę.

W Zaduszki będzie pochmurno z opadami deszczu, które mogą być dość intensywne - do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. W górach synoptycy prognozują zjawiska fenowe - w partiach szczytowych może wiać z prędkością 105 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Do 17 stopni

Niedziela będzie pogodna. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy, w porywach powieje do 70 km/h. W górach mogą wystąpić zjawiska fenowe - w partiach szczytowych wiatr może rozpędzić się do 125 km/h.

W poniedziałek na wschodzie kraju wystąpią opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach powieje do 60 km/h z południowego zachodu. W górach synoptycy prognozują zjawiska fenowe - w partiach szczytowych może wiać z prędkością do 135 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

