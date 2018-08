Chmury idą nad Polskę. Deszcz i burze, a w weekend ochłodzenie

Bruzda niskiego ciśnienia dostarczy sporo wilgoci. Przed nami chłodne i deszczowe dni - 23-08-2018 Kończy się dobra passa pogodowa. Wysoka temperatura cieszy wypoczywających na wakacjach, ale czeka nas kilka dni, kiedy aura odmieni się o 180 stopni. Będzie dużo wilgoci, której tak bardzo potrzebuje przyroda. czytaj dalej

Burze z gradem

Na piątek synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, które będzie przemieszczać się z zachodu w głąb kraju. Wystąpią przelotne opady deszczu o sumie do 10-40 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze z gradem. Wyładowania miejscami mogą być gwałtowne. Temperatura wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 29 st. C w centrum kraju aż do do 32 st. C w Małopolsce. Wiatr południowo-zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. W porywach burzowych rozpędzi się do 80-100 kilometrów na godzinę.

Sobota okaże się pochmurna z przejaśnieniami na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Okresami spadnie deszcz o sumie do 10-30 l/mkw. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce prognozuje się burze z gradem. Termometry pokażą od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 19 st. C w centrum kraju do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie kraju południowy, okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Towarzyszący burzom rozpędzi się do 90 km/h.

Pogoda na sobotę i niedzielę

W niedzielę na zachodzie kraju wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, a także duże. Z chmur spadnie deszcz, 5-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Podkarpaciu, przez 17 st. C w centrum kraju do 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okaże się dość silny.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pochmurnie z opadami deszczu

W poniedziałek zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, na Pomorzu i Podkarpaciu okresami wzrośnie do dużego z niewielkimi opadami deszczu, do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Podkarpaciu, przez 22 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wtorek będzie przeważnie pogodny, tylko na północy kraju prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany.