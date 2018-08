Najgorętsze tego lata na razie Świnoujście - 09-08-2018 Z najnowszych danych wynika, że w środę to nie w Trzebieży, a w Świnoujściu padł tegoroczny rekord gorąca. Uwaga: czwartek ma być jeszcze gorętszy. czytaj dalej

Nadciągający do Polski niż Oriana spowoduje, że w piątek należy się spodziewać gwałtownej pogody. Uwaga: niewykluczone, że wypiętrzać się będą chmury, których wierzchołek może dochodzić do tropopauzy.

Tropopauza to warstwa atmosfery ziemskiej o grubości 1–2 km, która w umiarkowanych szerokościach geograficznych rozciąga się na wysokości 10–12 kilometrów. To bardzo wysoko.

- Te chmury to cumulonimbusy: calvus i capillatus - opowiadał synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński. Podkreślał, że potrafią być bardzo groźne.

Niebezpieczne burze

Cumulonimbus calvus to chmury, których pojawienie się skutkuje intensywnymi opadami deszczu. Kiedy goszczą na niebie, nagle zrywa się bardzo silny wiatr. Są niebezpieczne dla samolotów, które - wlatując w nie - wpadają w turbulencje. Chmurom Cumulonimbus capillatus i Cumulonimbus calvus towarzyszą też burze, podczas których lepiej nie startować i nie lądować.

- Z burzami wiążą się dwa z najniebezpieczniejszych dla lotnictwa zjawisk: "microburst" (zapaść chmury - red.) i "wind shear" (uskok wiatru - red.) - tłumaczył w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl pilot Polskich Linii Lotniczych LOT Marcin Szewczyk. - Microburst to prądy zstępujące. W przypadku, kiedy taka masa powietrza spada na ziemię, wręcz rozbija się i podchodzący do lądowania samolot może zostać przyciśnięty do ziemi. W takiej sytuacji piloci muszą zastosować się do odpowiednich procedur. Burzom towarzyszą także turbulencje i oblodzenia samolotów, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Kiedy samolot w powietrzu spotyka burzę, po prostu ją omija. Gorzej jest w przypadku startowania i lądowania - podkreślił pilot.

Takich zjawisk nie da się, niestety, prognozować. Jak podkreślił Szewczyk, radar pogodowy monitoruje ruchy powietrza w czasie rzeczywistym, więc piloci zostaną ostrzeżeni dopiero wtedy, gdy microburst czy wind shear zostaną rozpoznane przed samolotem.

Takich opadów się spodziewamy

W piątek intensywnych burz z gradem możemy spodziewać się w niemal całym kraju. Suma opadów wyniesie 40-60 litrów na południowym wschodzie, 20-30 l/mkw. na północy i północnym wschodzie, 5-15 l/mkw. na południowym zachodzie. Deszcz w wysokości 1-5 l/mkw. prognozuje się w północno-zachodniej Polsce.



Posłuchaj całej rozmowy z synoptykiem Wojciechem Raczyńskim: