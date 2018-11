Chmury przykryją niebo. Będzie tylko -5 stopni w najcieplejszym momencie dnia

Mgły, gołoledź, śnieg. W kolejnych dniach groźna aura się utrzyma - 24-11-2018 W sobotę oraz w niedzielę o poranku pogoda będzie niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącym deszczem i silną mgłą. Pogoda będzie groźna w nadchodzących dniach, obowiązuje prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Popada deszcz ze śniegiem

Polska znajduje się pod wpływem układów niżowych znad Włoch oraz Francji. Z południa płynie cieplejsza masa powietrza polarnego.

W niedzielę na północy i północnym wschodzie kraju synoptycy prognozują duże zachmurzenie z opadami deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na południu. Wiatr okaże się słaby i powieje z różnych kierunków. Na Pomorzu synoptycy prognozują umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W poniedziałek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie kraju możliwe są słabe opady śniegu, do dwóch centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C na Suwalszczyźnie, 1 st. C w centrum kraju, 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami okaże się dość silny. Wiatr rozpędzi się w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Miejscami dwa centymetry śniegu

We wtorek synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na wschodzie może być okresami duże, z niewielkimi opadami śniegu, do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. Celsjusza na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Środa zapowiada się pogodnie

W środę będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków północnych i wschodnich. Okaże się słaby i umiarkowany, a na zachodzie okresami dość silny.

Czwartek zapowiada się pogodnie, tylko na zachodzie może być pochmurno z opadami deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który rozpędzi się w porywach do 70 kilometrów na godzinę.