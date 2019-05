Chmury, również burzowe, i kolejny atak deszczu. Prognoza pogody na pięć dni

Prognoza pogody na dziś: przeważnie pogodnie, do 23 stopni - 24-05-2019 Piątek w wielu regionach przyniesie poprawę pogody. Lokalnie mogą pojawiać się jeszcze zanikające opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 23 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pochmurny weekend

Polska znajdzie się pod wpływem kolejnego układu niżowego z centrum przemieszczającym się nad Bałtykiem i Finlandią. Nad krajem przemieści się z zachodu na wschód słabo i umiarkowanie aktywny chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie z zachodu chłodniejsze powietrze polarne, wypychając cieplejszą masę powietrza zalegającą nad Polską.

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum, na wschodzie i południu kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. W górach możliwe są burze z opadami do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 20 st. C środkowej części Polski, do 22 st. C. w Małopolsce. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i w trakcie burz okresami może wiać dość silnie.

W niedzielę zachmurzenie się utrzyma. Na północy i południu kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10/l/mkw., a na południu lokalnie mogą pojawić się burze z opadami do 30 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Wybrzeżu, przez 20 st C w centrum kraju, do 22 st.C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Na północy okresami będzie dość silny, osiągając na Wybrzeżu prędkość do 70 kilometrów na godzinę. W porywach burzowych prędkość wiatru dojdzie do 90 km/h.

Co nas czeka po niedzieli

W poniedziałek też będzie pochmurno, a od zachodu w głąb kraju przesuwać się będą przelotne opady deszczu o natężeniu 10-20 l/mkw. i burze. Na Pomorzu Zachodnim temperatura wyniesie co najmniej 18 st. C, a w centrum kraju i na południu dojdzie do 24 st. C. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może się nasilać do 70 km/h. W burzach powieje z prędkością do 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wtorek także będzie pochmurny. Opady przemieszczą się z południa na północ. Okresowo mogą być intensywne i wynieść do 30-50 l/mkw. Na południu, wschodzie i w centrum kraju mogą towarzyszyć im burze z gradem. Na Podlasiu można spodziewać się co najmniej 15 st. C, a w centrum kraju - 20 st. C. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, bo do 25 st. C. Południowy wiatr, skręcający na zachodzie w kierunku północno-wschodnim, powieje słabo i umiarkowanie. Chwilami może być silny, w czasie burzy osiągając prędkość do 90 km/h.

W środę pojawią się przejaśnienia, ale też okresowe opady deszczu, wynoszące do 10-20 l/mkw. Na wschodzie może zagrzmieć. Temperatura osiągnie maksymalnie od 14 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 17 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, nadciągający z kierunków zachodnich, powieje słabo i umiarkowanie, choć okresami będzie dość silny. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę