Chwile ciepła, a potem deszcz i deszcz ze śniegiem

Służby naprawiają szkody wyrządzone przez wiatr. Prawie 900 interwencji - 05-03-2019 Strażacy przywracają prąd w województwie pomorskim. W wielu regionach kraju nadal jednak kilkanaście tysięcy odbiorców go nie ma. W związku z silnym wiatrem straż interweniowała prawie 900 razy. czytaj dalej

Nawet 18 stopni

Środa okaże się na ogół pochmurna, możliwe są jednak przejaśnienia. Na wschodzie kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, ale powinny szybko zanikać. Termometry pokażą od 1 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie południowy wiatr. Na wschodzie okaże się słaby i umiarkowany, a na zachodzie umiarkowany i dość silny. Rozpędzi się w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

W czwartek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej popada deszcz. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Jest szansa na słońce

Piątek na północy i zachodzie okaże się pochmurny, może popadać przelotny deszcz. Poza tym powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Pomorzu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu wiać będzie umiarkowany wiatr, może powiać z maksymalną prędkością 40-60 km/h. Silniej powieje w strefie przybrzeżnej - tam może osiągnąć 80 km/h.

Wideo Porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Sobota z przelotnym deszczem

Pierwszy dzień weekendu okaże się pogodny tylko na Podkarpaciu. W pozostałych regionach popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Deszcz ze śniegiem

Niedziela przyniesie opady deszczu, a na Podlasiu także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach osiągnie do 60 km/h, przeważnie powieje z zachodu.