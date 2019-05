Ciemne chmury będą odsłaniać słońce tylko chwilami. Prognoza pogody na pięć dni

Słychać grzmoty. Sprawdź, gdzie jest burza - 23-05-2019 Czwartek to kolejny dzień z gwałtowną aurą w Polsce. Wyładowania pojawiają się w centralnej i wschodniej części kraju. Sprawdź, gdzie jest burza i śledź aktualną sytuację pogodową. czytaj dalej

Prognoza pogody na weekend

W piątek w województwach południowo-wschodnich będzie pochmurno, ale opady deszczu będą stopniowo zanikać. Wyniosą średnio od 1 do 10 litrów na metr kwadratowy. Uwaga: miejscami mogą dojść do 20 l/mkw. lub przekroczyć tę wartość. W pozostałych częściach kraju możemy spodziewać się pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie i w południe dojdzie do 1000 hPa.

Sobota w większości obszarów kraju przyniesie pogodną aurę. Miejscami w rejonie od Podlasia, przez centrum kraju, po Śląsk może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z zachodu - słabo i umiarkowanie, okresami silniej.

Na niedzielę na północy i wschodzie Polski zapowiadany jest przelotny deszcz, a także lokalne burze. W ich trakcie spadnie od 10 do 20 l/mkw., a wiatr osiągnie w porywach prędkość od 60 do 80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, powieje z zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Opady w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com)

Co po weekendzie

Na poniedziałek synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne. Na zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których ma spaść od 10 do 20 l/mkw. Prędkość wiatru może wynieść w porywach od 60 do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu nadciągnie wiatr słaby i umiarkowany.

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne. Popada przelotny deszcz i wystąpią burze. Może spaść od 10 do 20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość od 60 do 80 km/h. Na Nizinie Szczecińskiej możemy spodziewać się maksymalnie 20 st. C, natomiast na Podkarpaciu 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek