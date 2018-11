Ciepła jesień się kończy. Na horyzoncie chłód, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg

Wyż Arnulf przyniesie chłód i wilgoć - 14-11-2018 W ciągu następnej doby Polska będzie pod wpływem wyżu Arnulf z centrum nad Mazurami. czytaj dalej

Piątek zasnuty mgłami

W czwartek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie mogą wystąpić zanikające opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni wiatr.

Piątek zapowiada się mgliście, jednak będzie można liczyć też na chwile ze słońcem. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr nie okaże się dokuczliwy, będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Zaświeci słońce

W sobotę możemy liczyć na słońce w całym kraju. Termometry wskażą od 6 st. C na wschodzie, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Na Podkarpaciu śnieg

Niedziela zapowiada się pogodnie tylko na Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu, a na Podkarpaciu deszczu ze śniegiem. Czeka nas ochłodzenie, bo termometry pokażą od 4 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Poniedziałek ze śniegiem

W poniedziałek będą regiony, gdzie może zrobić się biało. To szczególnie ważna wiadomość dla kierowców - powinni zacząć myśleć o zmianie opon na zimowe. W całym kraju wystąpią opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a na Podkarpaciu może popadać śnieg. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni i północno-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny.