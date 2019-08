Ciepło, a w wielu miejscach gorąco. Nie zabraknie też burz

Wody mamy zatrważająco mało. Plan przeciwdziałania skutkom suszy - 06-08-2019 Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Europie, jeśli chodzi o zasoby wodne przypadające na jednego mieszkańca. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chce, by w ciągu siedmiu lat poziom retencjonowanej wody zwiększył się o co najmniej połowę. W ramach walki ze skutkami suszy rusza także kampania społeczna ministerstwa "Stop Suszy". czytaj dalej

Burze z gradem

Środa przyniesie przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Kaszubach do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Czwartek będzie pogodny na południu kraju, w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, a na północy może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 km/h.

Zapowiada się słoneczny piątek, tylko na Suwalszczyźnie przelotne popada deszcz i mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych powieje do 70 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Weekend ze słońcem i burzami

Sobota upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz - lokalnie z gradem. Tylko na Dolnym Śląsku będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Przed nami ciepła i słoneczna niedziela. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę