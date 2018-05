Codziennie zagrzmi. IMGW prognozuje na weekend ostrzeżenia przed burzami - 24-05-2018 Synoptycy zapowiadają burzową końcówkę tygodnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia dla znacznej części Polski. czytaj dalej

Nad Skandynawią rozsiadł się układ wyżowy i nie zamierza na razie odchodzić. Na południe od wyżu, nad południową i południowo-zachodnią Europą, dominuje obszar z kręcącymi się niżami, większymi i mniejszymi. To przed nimi chroni nas skandynawski wyż.

Taki stan gwarantuje nam napływ mas powietrza z sektora wschodniego i południowo-wschodniego. Temperatura do końca tygodnia będzie wynosiła od 22-26 stopni Celsjusza na północy do 24-29 st. C na południu Polski.

Od poniedziałku pole niskiego ciśnienia będzie nad zachodnią częścią kontynentu nieco mocniej przesuwać się na północ, tym samym zmodyfikuje kierunek napływu mas powietrza. Temperatura w Polsce wzrośnie do 25-27 st. na wschodzie i 29-31 st. C na zachodzie kraju.

W piątek słońce i burze

W piątek na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce będzie słonecznie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 kilometrów na godzinę, wschodni i północno-wschodni.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com)

W weekend kolejne burze

W sobotę czeka nas kontynuacja burzowej aury. Pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie przynoszące grad. Temperatura wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 90 km/h, wschodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Niedziela będzie pogodna na Dolnym Śląsku i Suwalszczyźnie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h, wschodni.

Gorące powitanie tygodnia

W początku tygodnia niebo w centrum kraju i na Suwalszczyźnie będzie pogodne. W pozostałej części Polski prognozuje się przelotne opady deszczu i burze, które miejscami przyniosą opad gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h, wschodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

We wtorek mieszkańcy zachodniej Polski mogą spodziewać się przelotnych opadów oraz burz, które miejscami przyniosą grad. Na pozostałym obszarze ma być słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. W porywach burzowych porywy osiągną do 90 km/h.