Ciepło, coraz cieplej. Weekend w wielu miejscach upalny, nawet 32 stopnie

Płynie do nas gorąco ze wszystkich stron - 23-07-2018 Do Polski napływa gorące powietrze z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Czeka nas fala upałów. - Szykuje się bardzo gorący czas w Europie i to bez względu na jej część i region - opowiadał prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Pogodny zachód

Środa będzie pogodna przez cały dzień jedynie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. W burzach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Również czwartek okaże się w pełni pogodny tylko na zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Rzeszowszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Podczas burz osiągnie prędkość do 90 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Cały kraj pod znakiem burz

W piątek przelotne opady deszczu i burze prognozuje się dla całego terytorium Polski. Lokalnie może spaść też grad. Termometry wskażą maksymalnie od 26 st. C na Rzeszowszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. W porywach burzowych jego prędkość dojdzie do 90 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Miejscami pogodnie

Weekend rozpocznie się pogodnie jedynie na Pomorzu i w centrum. W pozostałych regionach popada deszcz, może też zagrzmieć. Podczas burz lokalnie niewykluczony grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Rzeszowszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W burzach rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Nie mniej niż 28 stopni

W niedzielę w całej Polsce wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na Rzeszowszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę